Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo personaje

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

El nuevo tabernero va a dar mucho de que hablar y va a revolucionar la vida de los protagonistas de la colonia.

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

Publicidad

Carlos Troya es una de las nuevas incorporaciones a la serie diraria más vista de la televisión. El actor interpreta a Salva, el nuevo cantinero de la colonia.

Gaspar lo eligió para traspasarle su cantina por su seriedad y profesionalidad. El joven se pondrá al mando de los fogones de la cantina sin problema, aunque le costará un poco más encajar con la gente de la fábrica debido a su carácter un tanto distante y hermético ya que quiere ocultar un gran secreto que le pesa mucho. ¿Qué será?

Mientras tanto, el joven cantinero revolucionará a las chicas de la fábrica, sobre todo, a Claudia que se sentirá muy atraída por él desde el princpio. Pero ¿seguirá confiando en él cuando se descubra su pasado?

Claudia, confundida con Salva al pensar que existe alguien especial en su vida y que... ¡no es ella!

Carlos Troya es una actor multidisciplinar con una larga carrera en televisión. A sus 36 años de edad, el actor ha interpretado distintos papeles muy destacados. Tuvo una gran actuación en la serie Red Flags, en la que abordaban conflictos sociales relacionados con la vida adolescente o Élite.

Sus papeles más destacados han sido en la gran pantalla, con interpretaciones en grandes filmes como La infiltrada o El maestro que prometió el mar, películas que tuvieron muy buenas críticas y ganaron premios importantes.

Carlos Troya en El secreto de Puente Viejo

El actor tuvo un gran papel en la serie de época de Antena 3: El secreto de Punete viejo. Carlos Troya daba vida a Eliseo, un personaje controvertido, peligroso y manipulador cuyo único objetivo era atormentar a la familia de Severo.

Eliseo de despide de Francisca antes de abandonar Puente Viejo

No te pierdas a Salva, el nuevo personaje de Carlos Troya en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

Uras y Maral

¿Reculará a tiempo? Esta noche Maral fuerza a Uras a dar el paso que nadie quiere

Bahar

Bahar, ante un dilema imposible: ¿Arriesgará su carrera para ayudar a una mujer a decidir sobre su cuerpo?

Nevra y Maral
Renacer 2 de febrero

“Ni tu hermano te quiere”: Nevra destroza a Maral sacando a relucir su soledad y su pasado

Harun y Maral
Renacer 2 de febrero

“Somos dos hijos rotos”: el emotivo abrazo con el que Harun reconoce por fin a Maral como su hermana

Rengin
Renacer 2 de febrero

Rengin despierta con una secuela devastadora: su cerebro ya no traduce las palabras

La ginecóloga ha abierto los ojos en el hospital, pero algo va muy mal: sufre una agnosia auditiva. Oye los sonidos, pero su cerebro no es capaz de entender las palabras.

Bahar y Harun
Renacer 2 de febrero

Bahar pierde los nervios por la boda de Uras y acusa a Harun: “La culpa es tuya”

La madre de Uras está que echa humo y no piensa dejar que su hijo se meta en ese lío, pero Harun ya no sabe ni qué decirle para que se calme.

Elena Rivera en Perdiendo el juicio

¿Cuánto saben los actores de Perdiendo el juicio sobre la Constitución española?

PELIN

“Os pido disculpas por todo”: Pelin se despide de Ferit aceptando que su destino es estar con Seyran

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María y Gabriel en apuros por la denuncia de adulterio

Publicidad