¿Quién es Carlos Troya? Conoce al nuevo cantinero de Sueños de libertad

Carlos Troya es una de las nuevas incorporaciones a la serie diraria más vista de la televisión. El actor interpreta a Salva, el nuevo cantinero de la colonia.

Gaspar lo eligió para traspasarle su cantina por su seriedad y profesionalidad. El joven se pondrá al mando de los fogones de la cantina sin problema, aunque le costará un poco más encajar con la gente de la fábrica debido a su carácter un tanto distante y hermético ya que quiere ocultar un gran secreto que le pesa mucho. ¿Qué será?

Mientras tanto, el joven cantinero revolucionará a las chicas de la fábrica, sobre todo, a Claudia que se sentirá muy atraída por él desde el princpio. Pero ¿seguirá confiando en él cuando se descubra su pasado?

Carlos Troya es una actor multidisciplinar con una larga carrera en televisión. A sus 36 años de edad, el actor ha interpretado distintos papeles muy destacados. Tuvo una gran actuación en la serie Red Flags, en la que abordaban conflictos sociales relacionados con la vida adolescente o Élite.

Sus papeles más destacados han sido en la gran pantalla, con interpretaciones en grandes filmes como La infiltrada o El maestro que prometió el mar, películas que tuvieron muy buenas críticas y ganaron premios importantes.

Carlos Troya en El secreto de Puente Viejo

El actor tuvo un gran papel en la serie de época de Antena 3: El secreto de Punete viejo. Carlos Troya daba vida a Eliseo, un personaje controvertido, peligroso y manipulador cuyo único objetivo era atormentar a la familia de Severo.

No te pierdas a Salva, el nuevo personaje de Carlos Troya en Sueños de libertad.