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Una trágica muerte salpica a los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Suna está decidida a huir con Abidin, pero un revés le impide empezar de cero: acaba entre rejas y y culpada de cometer un asesinato.

Suna

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Julián López
Julián López
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A pesar de que Aysen ha amenazado a Suna con contar su oscuro secreto si no abandona la mansión, dejando atrás a Abidin, la joven demuestra que nada puede amedrentarle, y decide huir con su esposo, dispuestos a comenzar desde cero lejos de sus familias.

Pero su nueva vida se trunca antes de empezar. La policía los detiene, buscando a Suna. Ha sido acusada de cometer un asesinato: ¡Aysen ha muerto! La trágica noticia sacude a los Korhan y a los Sanli, ¿quién estará tras la muerte de la joven?

El domingo, a las 22.00 horas, capitulazo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

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Suna

Aysen le exige a Suna que se vaya de la mansión... ¡sin Abidin!: “Le contaré a todos lo que has hecho con Ferit”

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