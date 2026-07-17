Una trágica muerte salpica a los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

A pesar de que Aysen ha amenazado a Suna con contar su oscuro secreto si no abandona la mansión, dejando atrás a Abidin, la joven demuestra que nada puede amedrentarle, y decide huir con su esposo, dispuestos a comenzar desde cero lejos de sus familias.

Pero su nueva vida se trunca antes de empezar. La policía los detiene, buscando a Suna. Ha sido acusada de cometer un asesinato: ¡Aysen ha muerto! La trágica noticia sacude a los Korhan y a los Sanli, ¿quién estará tras la muerte de la joven?

El domingo, a las 22.00 horas, capitulazo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas