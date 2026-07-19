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Capítulo 95

"Te he roto el corazón muchas veces": la confesión de Halis que hace llorar a Orhan

El patriarca reconoce por primera vez el daño que le ha hecho a su hijo y le dedica unas palabras que nunca antes se había atrevido a decirle.

Orhan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Siempre hemos conocido a Halis como un hombre impasible, estricto y sumamente duro con su hijo. Durante años, Orhan ha crecido bajo la sombra de la exigencia de un padre implacable que parecía no conformarse con nada. Sin embargo, el destino y la enfermedad han terminado rompiendo esa coraza de hierro.

A pocas horas de marcharse para retomar su tratamiento, Halis ha llamado a su hijo para sentarlo a su lado y mirarlo a los ojos como nunca antes lo había hecho. "Te he roto el corazón muchas veces. No solo el corazón, también la fe en ti mismo", ha comenzado reconociendo el patriarca.

Halis ha abierto su alma para explicar que su única intención era hacerlo fuerte y resistente ante los golpes de la vida. Pero, con la sabiduría que dan los años, el patriarca ha querido redimirse con una autocrítica: "¿Sabes cuál es el mayor error de un padre? Ser cruel con sus hijos, aplastarlos sin tener en cuenta la esencia de su alma".

Consciente de que el tiempo apremia, Halis no ha querido guardarse nada más dentro. "Eres mi único hijo. Sé que es tarde, pero te quiero. Te quiero mucho", le ha confesado llorando. Unas palabras que han calado hondo en Orhan, quien, roto por la emoción, ha respondido: "Te quiero, papá".

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