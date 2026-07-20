De Sueños de libertad a Padre no hay más que uno, la serie: Amanda Cárdenas sigue conquistando la pequeña pantalla

Sueños de libertad llegó a nuestras vidas hace ya más de dos años y, desde entonces, la historia de Begoña y la familia de la Reina ha conquistado tarde tras tarde la pequeña pantalla.

Entre los muchos personajes que rodean la famosa perfumería, quizás hay uno que robó los corazones de la audiencia por encima del resto: Julia. La pequeña salió del internado de Suiza para dejar una huella imborrable en este drama de los años 50.

Así, Amanda Cárdenas daba su salto a la fama con tan solo 10 años. Un debut por todo lo alto que la ha convertido en una de las niñas actrices más queridas de la televisión. Tanto es así que, ahora, llega pisando fuerte a Padre no hay más que uno, la serie.

No obstante, antes de su estreno en Antena 3, la joven actriz también ha capturado la atención de los fans de Pyjamada, el reality de Lola Lolita en Flooxer, al cerrar la temporada. ¡No te pierdas su episodio!

Ahora, Amanda se pone en la piel de Teresa, la cabeza pensante de la familia Vicho. Con su personalidad única, conseguirá que los alocados planes de sus hermanos tengan el cauce correcto para triunfar.

Un nuevo éxito en la corta carrera de Amanda Cárdenas que, antes de cumplir los 13 años, puede presumir de participar en múltiples grandes producciones del momento.

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