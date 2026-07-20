Nieves confiesa a Mabel toda la verdad: “Marisol está embrazada de tu padre”

Mabel ha llamado a su madre para que acuda a la cafetería porque tiene algo importante que decirle.

Al llegar, Nieves se ha encontrado una tierna escena entre Mabel y Salva, pero esa felicidad se ha visto interrumpida por los nervios de su hija al tener que contarle lo que ha visto.

Mabel le ha explicado a su madre que se ha encontrado a Marisol y que está segura de que ha vuelto para volver a ver a su padre. Ante la noticia, Nieves a intentado tranquilizar a su hija.

La enfermera ha reconocido que ya sabía de la llegada de la joven a Toledo y que el motivo de su regreso es una importante noticia para la familia.

Nieves no ha aguantado más y ante la expectación de Mabel le ha confesado; “Marisol está embarazada de tu padre”.

¡La joven se ha quedado sin palabras ante esta inesperada noticia! ¿Qué pasará ahora? ¿Descubrirá Miguel también la verdad o guardará el secreto?

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