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Capítulo 607

Capítulo 607 de Sueños de libertad; 20 de julio; Nieves acepta que Pablo reconozca al hijo de Marisol

La enfermera confiesa a su marido que si él reconocer a ese niño, ella no puede negarse. Le quiere demasiado.

Capítulo 607 de Sueños de libertad; 20 de julio; Nieves acepta que Pablo reconozca al hijo de Marisol

Capítulo 607 de Sueños de libertad; 20 de julio; Nieves acepta que Pablo reconozca al hijo de Marisol

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Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

La preocupación de Begoña ha empezado a causar conflictos con Gabriel, provocando que los nervios de su mujer aumenten. Begoña ha conseguido lo que quería, que Juanito rechace a su madre.

Nieves ha decidido aceptar que Pablo reconozca al hijo de Marisol como suyo, pero ha tenido que confesarle a Mabel el motivo del regreso de la joven a Toledo; “Marisol está embarazada de tu padre”

Por otro lado, Cloe ha compartido la decisión de dejar Toledo a Marta y Fina. La francesa ha aceptado la propuesta de Hugo Brossard para trabajar en la filial de Nueva York.

Mientras, Miguel y Claudia han formalizado su relación al aclarar las intenciones del doctor y su regalo a la joven.

Digna ha intentado disuadir a Pablo de que apruebe la propuesta de Gabriel para cambiar los perfumes emblemáticos de la empresa, pero ha llegado tarde. El empresario ha dejado la decisión en manos de Hugo Brossard. ¿Aceptará la propuesta del director?

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