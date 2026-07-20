Cloe comunica a Marta y Fina su marcha de Toledo: “He aceptado el puesto en la filial de Nueva York”

Marta y Fina estaban en un momento de complicidad cuando de repente Cloe ha aparecido en el despacho para comunicarles algo muy importante.

La francesa les ha contado a sus compañeras la importante decisión que ha tomado: “He aceptado el puesto en la filial de Nueva York”

Tras reflexionarlo mucho, Cloe ha decidido que su sitio ya no está en Toledo y ha aceptado la propuesta de Hugo Brossard de trabajar para la compañía francesa en Estados Unidos.

Esta noticia ha dejado muy sorprendidas a Marta y Fina, que no han podido evitar intercambiar miradas extrañadas.

Cloe, segura de su decisión, les ha comunicado que mañana volará a París y la próxima semana llegará a América. ¿Intentará Marta que la francesa cambie de opinión y se quede finalmente en España?

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