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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?

La francesa necesita un cambio de su vida y decide aceptar la oferta de Brossard.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Andrés compartirá con Marta sus sospechas sobre Tasio. Finalmente, el joven De la Reina acabará confesando a su familia que el ayudó a Gabriel a hacer el informe de los perfumes. ¿Cómo reaccionará Gabriel?

Por otro lado, Marisol volverá a tener fuertes dolores en el vientre. La joven acudirá al dispensario donde le pedirá, desesperada ayuda a Nieves.

Roque preguntará a Eduardo por su padre. El chófer le contará a Roque que su madre y él fueron novios, aunque se distanciaron cuando él se marchó a viajar por el mundo.

Miguel y Claudia seguirán adelante con su relación. Cada vez, tendrán más confianza, pero ese primer beso seguirá resistiéndose. ¿Cuándo se producirá?

Begoña tratará de alimentar a Juanito y el niño volverá a rechazarla. El pequeño solo comerá cuando Beatriz le dé el biberón provocando que la enfermera se ponga todavía más nerviosa.

Y Cloe ultimará todo para su inminente marcha a Nueva York. Digna intentará que cambie de idea, pero parece que la decisión de la francesa ya está tomada.

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

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Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?

Capítulo 607 de Sueños de libertad; 20 de julio; Nieves acepta que Pablo reconozca al hijo de Marisol

Capítulo 607 de Sueños de libertad; 20 de julio; Nieves acepta que Pablo reconozca al hijo de Marisol

Andrés sospecha de Tasio, ¡cree que podría estar implicado en la venganza de Gabriel contra su familia

Andrés sospecha de Tasio, ¡cree que podría estar implicado en la venganza de Gabriel contra su familia

Nieves confiesa a Mabel toda la verdad: “Marisol está embrazada de tu padre”
Capítulo 607

Nieves confiesa a Mabel toda la verdad: “Marisol está embrazada de tu padre”

Miguel y Claudia ya son oficialmente novios, aunque el esperado primer beso se resiste una vez más
Capítulo 607

Miguel y Claudia ya son oficialmente novios, aunque el esperado primer beso... ¡se resiste una vez más!

Cloe comunica a Marta y Fina su marcha de Toledo: “He aceptado el puesto en la filial de Nueva York”
Capítulo 607

Cloe comunica a Marta y Fina su marcha de Toledo: “He aceptado el puesto en la filial de Nueva York”

La De la Reina se queda sin palabras ante la decisión de la francesa.

Amanda Cárdenas en Padre no hay más que uno, la serie
JUEVES A LAS 23.00H

De Sueños de libertad a Padre no hay más que uno, la serie: Amanda Cárdenas sigue conquistando la pequeña pantalla

Amanda Cárdenas, con tan solo 12 años, ya es toda una estrella de la pequeña pantalla. Y es que no solo protagoniza Sueños de libertad, sino que ahora ha dado el salto a la comedia con Padre no hay más que uno, la serie.

Kader entra en la vida de Serhat y Zeynep para cambiarlo todo: así empieza la historia de El secreto

Kader entra en la vida de Serhat y Zeynep para cambiarlo todo: así empieza la historia de El secreto

Ferit y Seyran

Ferit descubre el gran sacrificio de Seyran por ser madre y estalla: "Si tú no existes, yo no existo"

¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad

¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad

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