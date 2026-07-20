Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe pone rumbo a Nueva York y se despide de Toledo... ¿para siempre?
La francesa necesita un cambio de su vida y decide aceptar la oferta de Brossard.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Andrés compartirá con Marta sus sospechas sobre Tasio. Finalmente, el joven De la Reina acabará confesando a su familia que el ayudó a Gabriel a hacer el informe de los perfumes. ¿Cómo reaccionará Gabriel?
Por otro lado, Marisol volverá a tener fuertes dolores en el vientre. La joven acudirá al dispensario donde le pedirá, desesperada ayuda a Nieves.
Roque preguntará a Eduardo por su padre. El chófer le contará a Roque que su madre y él fueron novios, aunque se distanciaron cuando él se marchó a viajar por el mundo.
Miguel y Claudia seguirán adelante con su relación. Cada vez, tendrán más confianza, pero ese primer beso seguirá resistiéndose. ¿Cuándo se producirá?
Begoña tratará de alimentar a Juanito y el niño volverá a rechazarla. El pequeño solo comerá cuando Beatriz le dé el biberón provocando que la enfermera se ponga todavía más nerviosa.
Y Cloe ultimará todo para su inminente marcha a Nueva York. Digna intentará que cambie de idea, pero parece que la decisión de la francesa ya está tomada.
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