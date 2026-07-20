Andrés sospecha de Tasio, ¡cree que podría estar implicado en la venganza de Gabriel contra su familia

Después de la reunión convocada por Gabriel para anunciar el cambio de los ingredientes de los perfumes emblemáticos por otro más baratos, Andrés tiene algunas dudas sobre la posible implicación de su hermano en este plan.

Los días anteriores a la reunión, Andrés vio que Tasio estaba investigando sobre los componentes de los productos y le preocupa que sea víctima de uno de los chantajes del director.

Ante esta información, Tasio ha intentado llegar hasta su hermano y que le cuente que ha pasado, pero el joven no ha cedido ante su acercamiento: “Me empieza a molestar que insistas tanto”.

Andrés ha desistido y se ha disculpado por su desconfianza. ¿Llegará a entrar en razón Tasio y se apoyará en su familia? ¿Descubrirán los De la Reina la razón real de la reformulación de los perfumes?

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