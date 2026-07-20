Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 95

Ferit descubre el gran sacrificio de Seyran por ser madre y estalla: "Si tú no existes, yo no existo"

La confesión de Suna hace que Ferit ate cabos y descubra el secreto que Seyran le ha estado ocultando. ¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Renunciará Seyran a su sueño?

Ferit y Seyran

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La visita de Ferit a Suna en comisaría ha cambiado por completo su forma de ver las cosas. Las palabras de la joven le han hecho sospechar que Seyran sigue escondiéndole algo muy importante y, nada más quedarse a solas con ella, le ha pedido explicaciones.

Al principio, Seyran ha intentado restarle importancia, pero Ferit no ha tardado en descubrir la verdad. La joven había empezado el tratamiento de fertilidad, contraproducente para su enfermedad. "¿Por qué?", le ha preguntado muy dolido.

La respuesta de Seyran lo ha dejado sin palabras. "Porque quiero tener un hijo, Ferit", le ha confesado. Muy afectado, él le ha reprochado que le ocultara algo tan importante y le ha confesado el miedo que siente ante la posibilidad de perderla. "¿Crees que tu muerte no significa nada para mí? Si tú no existes, yo no existo", le ha dicho.

Mientras Seyran insiste en que todo lo hace por amor, Ferit no puede aceptar que la mujer de su vida esté dispuesta a poner en peligro su vida para darle un hijo. ¿Conseguirán encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Suna

Una trágica muerte salpica a los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit y Seyran

Ferit descubre el gran sacrificio de Seyran por ser madre y estalla: "Si tú no existes, yo no existo"

¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad

¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad

Suna

"¡Sácame de aquí!": Suna exige a Ferit que demuestre su inocencia tras ser detenida

Orhan
Capítulo 95

"Te he roto el corazón muchas veces": la confesión de Halis que hace llorar a Orhan

La foto de familia que devuelve la esperanza a los Korhan: Halis toma la decisión más importante
Capítulo 95

La foto de familia que devuelve la esperanza a los Korhan: Halis toma la decisión más importante

Seyran
Capítulo 95

Seyran emociona a Halis con la promesa que más esperaba: "Quiero que conozcas a tu bisnieto"

A su manera, cada uno intenta convencer a Halis de que vuelva a luchar por su salud, pero es Seyran quien consigue tocarle el corazón con unas palabras que nadie esperaba.

Natalia Sánchez, Begoña en Sueños de libertad, nos cuenta sus planes para este verano: “Me apetece mucho familia y playa”
¡No te lo pierdas!

Natalia Sánchez, Begoña en Sueños de libertad, nos cuenta sus planes para este verano: “Me apetece mucho familia y playa”

La actriz que interpreta a Begoña en la serie más vista de la televisión nos desvela las ganas que tiene de sol y disfrutar de sus vacaciones en familia.

Crece la complicidad entre Ágata y Lola

Crece la complicidad entre Ágata y Lola: ambas celebran que la inspectora resuelve el enigma de los nueve puntos

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Lola no deja de alucinar con Ágata

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Lola no deja de alucinar con Ágata

Fina en el Capítulo 611 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina se enfrenta a su pasado, ¡Bianca, la que fue su pareja en Argentina, se presenta en Toledo! 

Publicidad