Ferit descubre el gran sacrificio de Seyran por ser madre y estalla: "Si tú no existes, yo no existo"

La visita de Ferit a Suna en comisaría ha cambiado por completo su forma de ver las cosas. Las palabras de la joven le han hecho sospechar que Seyran sigue escondiéndole algo muy importante y, nada más quedarse a solas con ella, le ha pedido explicaciones.

Al principio, Seyran ha intentado restarle importancia, pero Ferit no ha tardado en descubrir la verdad. La joven había empezado el tratamiento de fertilidad, contraproducente para su enfermedad. "¿Por qué?", le ha preguntado muy dolido.

La respuesta de Seyran lo ha dejado sin palabras. "Porque quiero tener un hijo, Ferit", le ha confesado. Muy afectado, él le ha reprochado que le ocultara algo tan importante y le ha confesado el miedo que siente ante la posibilidad de perderla. "¿Crees que tu muerte no significa nada para mí? Si tú no existes, yo no existo", le ha dicho.

Mientras Seyran insiste en que todo lo hace por amor, Ferit no puede aceptar que la mujer de su vida esté dispuesta a poner en peligro su vida para darle un hijo. ¿Conseguirán encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde?

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