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Capítulo 94

Aysen le exige a Suna que se vaya de la mansión... ¡sin Abidin!: “Le contaré a todos lo que has hecho con Ferit”

La joven ya está consciente en el hospital y lo recuerda todo: quiere hacerle la vida imposible a Suna por intentar matarla.

Suna

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Julián López
Julián López
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Después del terrible accidente en el que Aysen ha caído por las escaleras de la mansión, la joven ya se encuentra estable en el hospital. Tras unos primeros momentos en los que no recordaba nada, Aysen no tiene ninguna laguna en la mente.

Por petición propia, Suna le hace una visita, y la joven le hace saber que se acuerda de todo. Aysen no quiere que Suna regrese a la mansión, así que le pide que se vaya… ¡pero sin Abidin!

Si Suna no quiere que Aysen cuente que fue ella quien la tiró por las escaleras, deberá abandonar la mansión Korhan sola, con su bebé en el vientre. El terror invade el rostro de Suna, ¿cómo va a irse sin Abidin? “Desaparecerás, te marcharás sin que nadie se dé cuenta”, le dice Aysen.

Si no cumple sus exigencias, la joven contará a todo el mundo lo que Suna ha hecho con Ferit, un secreto que podría destruir su vida, la de Ferit y la de Seyran. “Si no, vas a tener que criar a ese niño en la cárcel”, le recuerda Aysen con malicia. ¿Conseguirá salirse Aysen con la suya?

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