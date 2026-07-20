Kader entra en la vida de Serhat y Zeynep para cambiarlo todo: así empieza la historia de El secreto

Después de descubrir que Kader es la hija secreta de Berrak, Serhat acepta que la pequeña se quede en la mansión. Sin embargo, pone una condición que cambiará por completo la vida de Zeynep: si Kader se queda, ella también tendrá que hacerlo como la nueva niñera de sus hijas.

Mientras Berrak continúa en coma sin poder explicar quién es el verdadero padre de Kader, Serhat está decidido a descubrir toda la verdad. Convencido de que solo encontrando al padre biológico de la niña conseguirá poner fin a esta situación, comienza una investigación que lo llevará a descubrir secretos y traiciones de sus personas más queridas.

Al mismo tiempo, la convivencia entre Serhat y Zeynep se convierte en un desafío. Ella solo quiere proteger a Kader y marcharse en cuanto todo termine. Él intenta mantener las distancias y deja claro que la pequeña no forma parte de su familia. Sin embargo, el día a día bajo el mismo techo hará que ambos empiecen a conocerse como nunca imaginaron, mientras Kader encuentra, por primera vez, un lugar donde sentirse querida. ¡No te pierdas este gran estreno muy pronto en Antena 3!

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