¡Se quita la venda de los ojos! Suna descubre lo que İfakat realmente piensa de Kaya y de ella

El padre de Ferit ha entrado a la habitación para hablar con İfakat: “¿Le dijiste a mi padre que contratara a Kaya?”. Ella le ha respondido que no, pidiéndole que se vaya. Pero Orhan no se ha quedado callado: “Sabemos que casaste a Suna y a Kaya. ¿Crees que nadie se dio cuenta?”. İfakat ha intentado evadir la conversación, pero él no lo ha permitido.

Harta de sus palabras, la mujer se ha animado a decir lo que piensa. Ha admitido sin tapujos que no le importan nada ni Suna ni Kaya, llegando a lamentar el haber dejado que Suna entrara en la mansión.

Luego, ha arremetido contra Orhan: “Solo sabes hablar. No haces más que quejarte. Dices que le quitarás la autoridad a tu padre, que encontrarás a Kazim. Ya basta, estoy muy harta de tus palabras inútiles”. Con la voz rota, ha confesado su mayor miedo: “Si pasa algo a tu padre, estamos acabados. Es nuestra única garantía. Porque es el único hombre que hay aquí”.

Totalmente ofendido, Orhan apenas ha podido preguntar si de verdad lo ve tan débil. A lo que İfakat ha respondido sin piedad: “Por desgracia. Si no lo fueras, no habrías vuelto a esta habitación”. Orhan, lleno de rabia, le ha hecho una última advertencia: “Te tragarás tus palabras cuando veas lo que haré”.