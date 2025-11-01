Antena 3 LogoAntena3
Su faceta que no conocías

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Emre Altuğ, conocido por su papel de Orhan en Una nueva vida, sorprende al público español con su faceta como cantante y artista multifacético.

Emre Altuğ, Orhan Korhan en Una nueva vida

Julián López
Publicado:

Emre Altuğ se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de Una nueva vida. Interpreta a Orhan Korhan, un hombre marcado por la pérdida y los dilemas familiares, cuya evolución ha captado la atención de los espectadores por su intensidad y humanidad.

Pero detrás del personaje hay mucho más. Altuğ no solo es actor, sino también un cantante de éxito en Turquía. Su carrera musical comenzó en los años 90 y desde entonces ha lanzado varios álbumes que mezclan pop, soul y baladas románticas, consolidándose como una figura versátil en el panorama artístico de su país.

Su formación en teatro y música le ha permitido moverse con soltura entre escenarios y platós, y esa dualidad se refleja en su interpretación de Orhan, un personaje complejo que exige tanto contención emocional como presencia escénica. Esta combinación de talentos ha hecho que el público español empiece a interesarse por su faceta musical, hasta ahora poco conocida fuera de Turquía.

Con Una nueva vida, Emre Altuğ no solo conquista por su actuación, sino que abre la puerta a descubrir una carrera artística rica y multifacética. Un artista completo que, poco a poco, empieza a hacerse un hueco en el corazón de los espectadores españoles.

