¡Qué tensión!
Pelin se cree más que nadie por estar embarazada y recibe la respuesta más contundente de İfakat
La calma ha durado poco en la mansión. Pelin, convencida de que por estar embarazada es más importante que nadie, ha vuelto a provocar a Suna.
Todo ha empezado con una burla de Pelin sobre Ferit. Suna no se ha callado y le ha dicho: “Come un poco para que la sangre te fluya al cerebro, igual así adivinas a dónde fue”.
La tensión ha subido enseguida. Pelin le ha echado en cara a Suna lo que ha hecho su hermana y le ha dejado claro que no la quiere en esa casa. En ese momento, İfakat ha puesto orden, harta de escuchar gritos. Pero Pelin ha ido más lejos: “Voy a darle un nieto a esta familia, algo que ninguna de vosotras ha podido hacer”.
İfakat no se ha dejado pisar y le ha respondido: “No confíes tanto en el niño que llevas en el vientre. Mira a tu alrededor… ¿ves a Gülgün en esta casa? Pero yo sigo aquí. Si no conoces tu sitio, valdrás tan poco como ella”.
El mensaje ha quedado claro: Pelin podrá estar embarazada, pero eso no la hace dueña de la mansión.
