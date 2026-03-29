Capítulo 79
La primera vez de Seyran y Sinan termina en lágrimas: “No puedo hacerlo”
La sinceridad de Seyran ha sido su salvación, pero también el principio del fin de su matrimonio con Sinan.
En su habitación, Sinan ha intentado dar un paso más en su relación, presionando a Seyran para estar juntos. Ella, en un principio, ha intentado ceder por la culpa que siente después de dos años de espera. "Estamos casados, es ridículo que actúe así", se ha dicho a sí misma. Pero la incomodidad se palpaba en el aire; Seyran estaba rígida, nerviosa y con la mente en otro lugar, haciendo que cada caricia fuera un suplicio.
Finalmente, Seyran no ha podido más y se ha plantado: "No puedo hacerlo. Estoy muy nerviosa". A pesar de que él le ha echado en cara su paciencia durante todo este tiempo, ella ha preferido ser sincera antes que traicionarse a sí misma.
Sinan, herido en su orgullo, no ha tardado en sacar el nombre prohibido: "¿Es por Ferit, verdad?". Para él, el fantasma del exmarido de Seyran sigue viviendo en su cama. Aunque ella ha intentado negarlo diciendo que no tiene nada que ver con él, el silencio que ha seguido a su respuesta lo ha dicho todo.
La situación se ha vuelto tan tensa que Seyran ha decidido que lo mejor era marcharse de la habitación. "Es mejor que no me quede contigo", ha dicho antes de salir, dejando a Sinan solo. ¿Podrá su marido perdonar este desplante o será la excusa perfecta para sacar su verdadera cara?
