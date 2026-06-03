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Capítulo 574 de Sueños de libertad; 3 de junio: Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, esconde un oscuro secreto

El abogado de la compañía francesa está involucrado en el robo de los camiones.

Capítulo 574 de Sueños de libertad; 3 de junio: Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, esconde un oscuro secreto

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Don Agustín sigue detrás de Nieves. No va a parar hasta verla entre rejas. Además, ha hablado con Miguel para contarle que su madre estuvo involucrada en la muerte del padre de Luz.

Después, el párroco ha visitado con Pablo para decirle que su mujer ha cometido un delito, pero él le planta cara: o deja a su mujer o se encargará de que Brossard cierre su capilla antes de tiempo.

Por otro lado, Félix le ha desvelado a Cloe que Hugo, el hijo de Antoine Brossard, se opone al traslado de la fábrica. La francesa se lo ha contado a Andrés y él cree que ese hombre podría ser un aliado en un intento desesperado para frenar el traslado de la fábrica.

Además, descubrimos que Félix estuvo invlucrado en el robo de los camiones después de que haga una misteriosa llamada en la que también le dice a alguien que deberían eliminar a Gorito si quieren evitar que cuente lo que sabe.

Marta, tras una larga charla con su tía Digna, ha dejado a un lado su enfado con Fina y ambas se han reconciliado con un pasionado beso.

Y Gabriel ha acusado a Beatriz de estar tras la muerte de Álvaro y ella finalmente lo acaba reconciendo, pero le recalca que solo lo hizo por porteger a Juanito.

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