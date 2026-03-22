“Estás casada con otro”: Ferit intenta alejar a Seyran para salvar su futuro con Diyar

La conversación entre Ferit y Seyran no ha terminado con la promesa a Diyar. Después ha llegado lo más incómodo: hablar de lo que todavía sienten y de todo lo que les sigue uniendo.

Tal y como le ha dicho, está desesperado. Diyar está triste, su familia está presionando y él siente que no tiene salida. Su confesión ha sido clara: si elige la amistad de Seyran, perderá a la mujer con la que quiere rehacer su vida, y ese riesgo no se atreve a correrlo.

El momento más tenso ha llegado cuando han hablado de sus matrimonios. Ferit le ha recordado a Seyran que ella ya está casada con otro hombre y que él tiene el mismo derecho a intentar ser feliz con otra mujer. Pero lo que ha dejado a Seyran sin palabras ha sido el ataque de sinceridad de Ferit sobre el pasado. Le ha confesado que a él también le resultaba insoportable verla con sus ex cuando estaban juntos, reconociendo que los celos ahora está destruyendo su relación con Diyar.

"¿Y ahora? ¿Cómo estás ahora?", ha preguntado Seyran, buscando una rendija por la que ver los verdaderos sentimientos de Ferit. Él, casi sin aliento, le ha pedido que no siga por ahí porque ya le cuesta bastante abrirse con ella.

Seyran ha decidido dar un paso atrás por primera vez. Con mucha madurez, le ha dado la razón: "Si has hecho una promesa, cúmplela". Ha entendido que no puede obligar a Ferit a ser valiente si él tiene tanto miedo de perder la estabilidad que Diyar le da.