"Ya no eres nada para mí": Esme deja a Kazim y lo echa de su restaurante

Kazim, creyéndose todavía el dueño de la situación, ha entrado con arrogancia, pero se ha topado con una Esme harta de él. Tras descubrir que había manipulado las cuentas para dejarlas en evidencia, no ha permitido que se fuera de rositas.

El patriarca, lejos de arrepentirse, ha intentado justificarse, pero Esme ha cortado cualquier intento de manipulación. La mujer le ha recordado que él siempre ha querido que ella sea una inútil para seguir dependiendo de sus órdenes. "Para que te puedas creer que eres mi señor, ¿eh, Kazim? No lo eres. Y se acabó", ha dicho.

Esme ha aprovechado este momento para soltar todo el dolor que ha guardado durante años: el maltrato, la juventud malgastada y su baja autoestima. "Te comiste mi alma durante una cantidad enorme de años. Pero te diré una cosa: ya no eres nada para mí", ha gritado delante de Gulgun.

Después de decirle todo lo que pensaba, le ha comunicado que está despedido de su local y que no tiene cabida en su vida. "Te quiero fuera desde ahora", le ha exigido. ¿Cómo encajará Kazim este rechazo público? ¿Aceptará que su poder sobre su mujer ha muerto para siempre?

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