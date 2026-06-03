Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 574

Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre la fábrica

La joven le pregunta el de La Reina cuáles sin sus planes cuando la fábrica se traslade a Marruecos.

Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre de la fábrica

Publicidad

Las cosas están muy tensas en la fábrica desde que los trabajadores saben que Perfumerías Brossard De la Reina se trasladará a Marruecos.

Andrés le cuenta a Valentina que la fábrica no cerrará en tres meses si no…¡en un mes!

La joven se muestra nerviosa pues no sabe que va a ser de su futuro con Andrés. Valentina le dice al De la Reina si pines marcharse a Tánger a lo que él le responde que no piensa irse de Toledo

“Está es mi casa, mi familia y ahora estás tu aquí en mi vida”, le dice Andrés a Valentina dejando a la joven mucho más tranquila ya que ella tampoco piensa marcharse de Toledo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“Es contigo con quien me imagino mi futuro”: Marta y Fina dejan a un lado sus diferencias y se reconcilian

Marta y Fina dejan a un lado sus diferencias y se reconcilian: “Es contigo con quien me imagino mi futuro”:

Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre de la fábrica

Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre la fábrica

Miguel, en shock tras las graves acusaciones de don Agustín: “Tu madre ha jugado a ser Dios y le ha arrebatado la vida a dos personas”

Miguel, en shock tras las graves acusaciones de don Agustín: “Tu madre ha jugado a ser Dios y le ha arrebatado la vida a dos personas”

Una nueva vida
Capítulo 88

"Ya no eres nada para mí": Esme deja a Kazim y lo echa de su restaurante

“La perfumes”, Eva Ugarte y Francisco Ortiz bromean sobre las frases dichas por sus compañeros en ¿A qué estás esperando?
¿Quién dijo qué?

“La perfumes”, Eva Ugarte y Francisco Ortiz bromean sobre las frases dichas por sus compañeros en ¿A qué estás esperando?

El álbum de fotos que hace dudar a Alya sobre su divorcio de Cihan, ¿dará marcha atrás?
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

El álbum de fotos que hace dudar a Alya sobre su divorcio de Cihan, ¿dará marcha atrás?

El pequeño de la casa ha entrado en su habitación con un álbum lleno de recuerdos familiares que ha hecho que la doctora baje la guardia por unos minutos.

Cihan frena el divorcio con una sorprendente declaración de amor ante el juez: "La quiero"
En tierra lejana | Capítulo del 2 de junio

Cihan frena el divorcio con una sorprendente declaración de amor ante el juez: "La quiero"

Llegó el día más temido y las cosas no han salido como Alya esperaba. En el juicio, Cihan ha dejado a todos con la boca abierta al entonar el mea culpa y negarse a firmar, abriendo su corazón delante de todo el tribunal.

Zerrin confiesa su secreto a Nare y le suplica que no hable con Sahin: "No nos queda otra opción"

Zerrin confiesa su secreto a Nare y le suplica que no hable con Sahin: "No nos queda otra opción"

“Que salga todo a la luz”: Mine, dispuesta a perderlo todo para quedarse con Cihan

“Que salga todo a la luz”: Mine, dispuesta a perderlo todo para quedarse con Cihan

Alya amenaza con destrozar la reputación de Cihan si no acepta el divorcio

Alya amenaza con destrozar la reputación de Cihan si no acepta el divorcio

Publicidad