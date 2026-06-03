Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre la fábrica

Las cosas están muy tensas en la fábrica desde que los trabajadores saben que Perfumerías Brossard De la Reina se trasladará a Marruecos.

Andrés le cuenta a Valentina que la fábrica no cerrará en tres meses si no…¡en un mes!

La joven se muestra nerviosa pues no sabe que va a ser de su futuro con Andrés. Valentina le dice al De la Reina si pines marcharse a Tánger a lo que él le responde que no piensa irse de Toledo

“Está es mi casa, mi familia y ahora estás tu aquí en mi vida”, le dice Andrés a Valentina dejando a la joven mucho más tranquila ya que ella tampoco piensa marcharse de Toledo.

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