Capítulo 574
Valentina despeja sus dudas sobre su futuro con Andrés tras conocer su decisión de quedarse en Toledo cuando cierre la fábrica
La joven le pregunta el de La Reina cuáles sin sus planes cuando la fábrica se traslade a Marruecos.
Publicidad
Las cosas están muy tensas en la fábrica desde que los trabajadores saben que Perfumerías Brossard De la Reina se trasladará a Marruecos.
Andrés le cuenta a Valentina que la fábrica no cerrará en tres meses si no…¡en un mes!
La joven se muestra nerviosa pues no sabe que va a ser de su futuro con Andrés. Valentina le dice al De la Reina si pines marcharse a Tánger a lo que él le responde que no piensa irse de Toledo
“Está es mi casa, mi familia y ahora estás tu aquí en mi vida”, le dice Andrés a Valentina dejando a la joven mucho más tranquila ya que ella tampoco piensa marcharse de Toledo.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad