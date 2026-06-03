¿Quién dijo qué?
“La perfumes”, Eva Ugarte y Francisco Ortiz bromean sobre las frases dichas por sus compañeros en ¿A qué estás esperando?
Las dos parejas protagonistas se han enfrentado a un divertido reto en el que han tenido que adivinar qué compañeros suyos han dicho unas frases. ¿Serán capaces de acertar?
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Adriana Torrebejano junto a Rubén Cortada y Eva Ugarte junto a Francisco Ortiz se han enfrentado a un divertido juego sobre frases dichas por sus compañeros de rodaje.
“Ya había trabajado con Adriana Torrebejano”, la actriz que da vida a Sonia ha descubierto que esa frase la dijo el actor que interpreta a Ginger, Ramón Pujol.
Los perfumes son algo que algunas actrices utilizan para dar una mayor personalidad a sus personajes. En su caso, Eva Ugarte pensaba que había dicho un enunciado que en realidad era de Aria Bedmar.
“Yo hice el casting desde Brasil” esta frase pronunciada por Manu Baqueiro ha hecho reír Adriana Torrebejano y Rubén Cortada sobre cómo le surgió esa oportunidad de trabajo estando de vacaciones.
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