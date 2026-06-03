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En tierra lejana | Capítulo del 2 de junio

Cihan frena el divorcio con una sorprendente declaración de amor ante el juez: "La quiero"

Llegó el día más temido y las cosas no han salido como Alya esperaba. En el juicio, Cihan ha dejado a todos con la boca abierta al entonar el mea culpa y negarse a firmar, abriendo su corazón delante de todo el tribunal.

Cihan frena el divorcio con una sorprendente declaración de amor ante el juez: "La quiero"

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Cihan ha tomado la palabra y, lejos de atacar a su esposa, ha comenzado alabándola públicamente. Ha reconocido que vienen de mundos diferentes y que tienen temperamentos muy contrarios, pero ha asegurado que conocerla le ha cambiado la vida. "Es una esposa extraordinaria, una madre compasiva y una doctora respetable", ha afirmado.

Para justificar sus cuestionables comportamientos y sus arranques de celos, Cihan ha utilizado una curiosa metáfora ante el juez.: "Soy un hombre de naturaleza protectora. Si tuviera un pájaro en la palma de la mano al que quisiera proteger, al intentar hacerlo, podría estar haciéndole daño sin pretenderlo", ha explicado.

Asumiendo que ha cometido fallos graves en su matrimonio, no ha dudado en pedir disculpas. "Le he hecho daño a Alya, pero no era mi intención. Acepto mis errores y quiero pedir perdón", ha confesado, pidiendo además un voto de confianza: "Necesito tiempo para enmendar estos errores como es debido".

Al final de su intervención, ha confirmado que no piensa dejarla marchar. "No deseo divorciarme de Alya Albora. Quiero seguir con nuestro matrimonio porque la respeto muchísimo y porque... la quiero", ha dicho.

¿Cambiará algo esta confesión de Cihan a Alya? Todos sabemos que están enamorados, aunque ella no quiere reconocerlo y a él le cuesta expresar sus sentimientos. ¿Qué pasará ahora?

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