Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión esta temporada

Sueños de libertad se corona líder y mejora los datos de su estreno

¡Sueños de libertad sigue imparable!

La ficción de Antena 3 se corona como la serie más vista de la televisión y mantiene su liderazgo mes tras mes, mejorando incluso los datos de su estreno.Con un 14,2% crece en la temporada casi un punto respecto a la anterior.

Esta noticia viene acompañada de otra gran información. En mayo, Sueños de libertad (14,2% y +1,2 M) continúa como la serie más vista de la televisión, líder con su mejor mayo histórico y a una ventaja de +6,5 y +4,9 puntos de sus competidores. Además, logra +1.9 millones de espectadores únicos.

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y es que su historia tiene totalmente enganchado a la audiencia que no se pierde ni un capítulo cada tarde en Antena 3.

Una nueva vida y En tierra lejana siguen cosechando éxitos

Una nueva vida vuelve a situarse en el top de la ficción más vista y le acompaña la llegada de En tierra lejana con éxito en las noches del lunes y del martes.

Además en el mes de mayo, En tierra lejana (11,1% y 812.000) y Una nueva vida (9,3% y 810.000) son las series más vistas del Prime Time y los títulos internacionales más seguidos.

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva

Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.

Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.

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