Audiencias
Sueños de libertad se corona como la serie más vista de la televisión esta temporada
Sueños de libertad sigue imparable en una temporada en la que las series turcas de Antena 3, En tierra lejana y Una nueva vida, también cosechan un gran éxito en las noches del domingo, lunes y martes.
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Sueños de libertad se corona líder y mejora los datos de su estreno
¡Sueños de libertad sigue imparable!
La ficción de Antena 3 se corona como la serie más vista de la televisión y mantiene su liderazgo mes tras mes, mejorando incluso los datos de su estreno.Con un 14,2% crece en la temporada casi un punto respecto a la anterior.
Esta noticia viene acompañada de otra gran información. En mayo, Sueños de libertad (14,2% y +1,2 M) continúa como la serie más vista de la televisión, líder con su mejor mayo histórico y a una ventaja de +6,5 y +4,9 puntos de sus competidores. Además, logra +1.9 millones de espectadores únicos.
La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y es que su historia tiene totalmente enganchado a la audiencia que no se pierde ni un capítulo cada tarde en Antena 3.
Una nueva vida y En tierra lejana siguen cosechando éxitos
Una nueva vida vuelve a situarse en el top de la ficción más vista y le acompaña la llegada de En tierra lejana con éxito en las noches del lunes y del martes.
Además en el mes de mayo, En tierra lejana (11,1% y 812.000) y Una nueva vida (9,3% y 810.000) son las series más vistas del Prime Time y los títulos internacionales más seguidos.
Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva
Atresmedia revalida su liderazgo por 5ª temporada consecutiva (25,7%), ampliando la distancia con Mediaset hasta los +2,3 puntos. También lidera el prime time por quinta temporada seguida.
Antena 3 crece hasta el 12,9% y encadena su 5ª temporada consecutiva como la televisión más vista. Además, lidera el prime time por 6ª temporada seguida.
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