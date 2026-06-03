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En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

El álbum de fotos que hace dudar a Alya sobre su divorcio de Cihan, ¿dará marcha atrás?

El pequeño de la casa ha entrado en su habitación con un álbum lleno de recuerdos familiares que ha hecho que la doctora baje la guardia por unos minutos.

El álbum de fotos que hace dudar a Alya sobre su divorcio de Cihan, ¿dará marcha atrás?

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El niño ha aparecido por sorpresa con el álbum bajo el brazo justo cuando ella se preparaba para salir. "Tengo que irme, me toca turno de noche en el hospital", le ha recordado con cariño, pero el pequeño no ha dado su brazo a torcer: "Pues las miras y luego te vas". Ante ese adorable chantaje, Alya no ha podido negarse a echar un vistazo rápido.

Juntos han empezado a pasar las páginas, recordando momentos felices. Entre las imágenes, el niño le ha ido señalando sus favoritas: un abrazo entre los tres, Cihan columpiándolo y una foto muy especial del día de su cumpleaños.

Los recuerdos con Cihan han estado muy presentes durante el repaso. El pequeño le ha mostrado entusiasmado la foto del día que su tío le llevó al caballo Firfir por sorpresa: "Mira, la crin es preciosa, ¿a que sí?". Alya, conmovida por la inocencia del niño, ha reconocido que todas las fotos eran preciosas, reviviendo por un instante la cara más amable de su vida familiar.

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