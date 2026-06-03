Marta y Fina dejan a un lado sus diferencias y se reconcilian: “Es contigo con quien me imagino mi futuro”:

Marta y Fina pasan por su peor momento desde que la hija de Isidro volvió a Toledo.

La De la Reina ha descubierto que Fina mantuvo una relación con otra mujer, con Bianca, y que le mintió y no puede perdonárselo. Sin embargo, por otro lado, no quiere seguir enfadada con ella porque la echa mucho de menos.

Fina va a hablar con Marta para volver a disculparse y le dice que está muy incómoda con la situación y que no soporta que esté enfadada con ella.

Marta le confiesa que le duele que haya estado con otra persona porque siempre pensó que ella era única para ella. Fina le dice lo mismo: que a ella también le removió que estuviera con Cloe.

Tras una conversación entre ambas, Fina le deja claro a Marta que nunca habrá nadie en su vida como ella y que es con ella con quien quiere pasar el resto de su vida.

“Contigo es con quien quiero pasar el resto de las noches de mi vida”, le dice la fotógrafa añadiendo que la quiere mucho y Marta le responde que ella la quiere más.

Nuestras #Mafin se besan sellando así su reconciliación. ¡Momentazo!

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