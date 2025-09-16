Antena 3 LogoAntena3
“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

Mientras Pelin se quejaba con su prima sobre quiénes podrían haber sido en la casa Korhan, el primo de Ferit ha aparecido y Piril ha explotado contra él.

Kaya y Piril han tenido una charla intensa. El nieto de Halis ha escuchado la conversación entre Pelin y su prima sobre la oportunidad que han tenido de ser las “nueras de la mansión”, aunque Piril le ha pedido que no hablase más del tema. Pero el daño ya estaba hecho.

“¿Le has contado de lo nuestro?”, le ha preguntado él cuando los dos han quedado a solas. “No te preocupes, sé lo que combinamos. No volveré a humillarme otra vez”, ha contestado la joven.

Sin embargo, el marido de Suna no parecía convencido, así que le ha dado un golpe duro: “Fue solo una noche hace tiempo. Tú y yo no somos nada”. Luego, Peril ha contraatacado amenazando a contárselo todo a su padre. “Eres repugnante”, ha añadido ella.

¿Cómo será la relación entre ambos a partir de ahora? ¿Sospechará de algo Suna?

