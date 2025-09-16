Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 15 de septiembre

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

El director del hospital obliga a la ginecóloga a firmar unos papeles y acaba agrediéndola, tal y como temía Çagla.

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

Patri Bea
Publicado:

Çagla se quedó muy preocupada después de que una paciente suya le contase que su exnovio la maltrataba y casi la mata, ya que ese hombre era Tura, el director del hospital que aparentemente era amable y caballeroso y que estaba iniciando una relación con Rengin.

Con la mejor de las intenciones, Çagla se presentó en la consulta de Rengin para contarle la historia de su paciente y advertirle sobre Tura, pero la ginecóloga no creyó sus palabras e ignoró sus advertencias.

Por desgracia, poco ha tenido que esperar Çagla para confirmar que lo que le decía Rengin era verdad. Tura le ha insistido en firmar unos documentos importantes sin leerlos y, al ver que la ginecóloga se negaba… ¡la ha agarrado del cuello!

“Está claro que no escuchas. Tendré que decírtelo de otra forma”, le ha dicho Tura en un tono amenazante a la ginecóloga, que se ha quedado paralizada. ¿Cómo actuará Rengin a partir de ahora?

La enfermera, cada vez está más segura de Gabriel y de su relación con él.

