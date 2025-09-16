“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

Bahar se bloqueó en su ceremonia de compromiso y dejó plantado a Evren en el altar después de todos los problemas que invadieron su mente: el fracaso de su matrimonio con Timur, el embarazo ectópico por el que acababa de pasar o la oferta de trabajo de Evren en Estados Unidos.

Cuando se cruzaron en el hospital después de lo ocurrido, Bahar intentó explicarle a Evre los motivos por los que se había echado para atrás en el último momento, pero el doctor no quiso escuchar sus explicaciones.

Bahar ha vuelto a intentar hablar con él acudiendo a su despacho, pero se ha encontrado con una noticia que no le hubiese gustado escuchar: Evren ha aceptado la oferta en Estados Unidos y se marcha en unos días. ¿Intentará hacer Bahar algo para evitarlo?