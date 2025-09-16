Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 15 de septiembre

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

La médico se queda chafada al descubrir que su exprometido ha aceptado finalmente la oferta de trabajo en el extranjero.

Luiza Cauduro
Publicado:

Bahar se bloqueó en su ceremonia de compromiso y dejó plantado a Evren en el altar después de todos los problemas que invadieron su mente: el fracaso de su matrimonio con Timur, el embarazo ectópico por el que acababa de pasar o la oferta de trabajo de Evren en Estados Unidos.

Bahar deja a Evren plantado en el altar mientras a Timur le da un infarto: “No puedo hacerlo”

Cuando se cruzaron en el hospital después de lo ocurrido, Bahar intentó explicarle a Evre los motivos por los que se había echado para atrás en el último momento, pero el doctor no quiso escuchar sus explicaciones.

Bahar ha vuelto a intentar hablar con él acudiendo a su despacho, pero se ha encontrado con una noticia que no le hubiese gustado escuchar: Evren ha aceptado la oferta en Estados Unidos y se marcha en unos días. ¿Intentará hacer Bahar algo para evitarlo?

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello
Renacer | 15 de septiembre

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”
Renacer | 15 de septiembre

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

El joven no quiere un acercamiento con su padre y considera que una reconciliación es algo imposible.

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián
Resumen

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

La matriarca se ve obligada a desvelar a su familia que ella fue la responsable de la muerte de Jesús.

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

