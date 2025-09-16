Renacer | 15 de septiembre
“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos
La médico se queda chafada al descubrir que su exprometido ha aceptado finalmente la oferta de trabajo en el extranjero.
Publicidad
Bahar se bloqueó en su ceremonia de compromiso y dejó plantado a Evren en el altar después de todos los problemas que invadieron su mente: el fracaso de su matrimonio con Timur, el embarazo ectópico por el que acababa de pasar o la oferta de trabajo de Evren en Estados Unidos.
Cuando se cruzaron en el hospital después de lo ocurrido, Bahar intentó explicarle a Evre los motivos por los que se había echado para atrás en el último momento, pero el doctor no quiso escuchar sus explicaciones.
Bahar ha vuelto a intentar hablar con él acudiendo a su despacho, pero se ha encontrado con una noticia que no le hubiese gustado escuchar: Evren ha aceptado la oferta en Estados Unidos y se marcha en unos días. ¿Intentará hacer Bahar algo para evitarlo?
Publicidad