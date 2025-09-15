Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Tasio está devastado tras la muerte de su madre . El joven se muestra esquivo con su familia pese al apoyo incondicional de sus amigos más cercanos.

Cristina ha acudido a Damián en busca de ayuda para encontrar el paradero de José, su padre biológico.

María ha utilizado el despido de Olga como nueva arma arrojadiza contra Andrés mientras él le ha confirmado a Begoña que no va a adoptar ningún hijo con su mujer.

Además, Digna les acaba confesando a su familia que tuvo un fuerte forcejo con don Pedro y eso es lo que provocó su moratón en la cara. Les dice que no puede abandonar a su marido porque si no él la denunciará ante las autoridades porque ella...¡es la responsable de la muerte de Jesús De la Reina!

Por otro lado, Begoña cada vez está más segura de su relación con Gabriel y le confiesa que es muy feliz a su lado, sin imaginar lo que ese hombre en realidad esconde.

Además, Irene ha decidido acercarse a don Pedro y está dispuesto a perdonarle con dos condiciones. ¿Aceptará el empresario?

Y Damián ha intentado acercarse a Tasio tras la muerte de su madre, pero él le ha dedicado unas duras palabras llenas de reproches.

