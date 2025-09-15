“¿De verdad crees que puedes seguirme el ritmo?”: Ferit llega a la casa de Nevra… ¿qué sucederá entre ellos?

Los planes de Ferit eran claros: conquistar a la chica más misteriosa de la ciudad, Nevra, poner celosa a Seyran y conseguir que le venda el local del nuevo centro comercial para tener un lugar donde comenzar su propia línea de joyas. Y parece… ¡que no le ha salido nada mal!

Ambos se han subido al coche y se han presentado en el apartamento de la joven, donde esta no ha dudado en ir directa al grano y tomar acción con el joven Korhan, aunque si algo tenía claro, es que el hombre estaba lleno de miedo.

Le planteó las tres opciones por las que podía estar ahí, y sorprendentemente… ¡acertó en todas! Pero Ferit no podría dejar que una joven que apenas conocía descubriese sus verdaderas intenciones, y lo ha negado todo.

“¿Te crees que lo sabes todo?”, ha preguntado temeroso, afirmando que solamente estaba ahí por ligar y para seguirle la corriente, pero Nevra no ha creído al joven y ha lanzado la última bala: “¿De verdad crees que puedes seguirme el ritmo?”, ha preguntado antes de lanzarse al joven y besarle.

Al instante, Ferit se ha acordado de Seyran y todo lo que habían vivido, y sin decir nada se ha marchado del lugar. ¿Luchará por volver a conquistar a su mujer?