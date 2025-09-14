“Ese día recibirás lo que te mereces”: la pitonisa de Ifakat sufre una visión relacionada con Suna

Después de comer, todos los residentes de la casa Korhan se han reunido en el salón para tomar el té. De repente, una mujer ha llegado a la puerta reclamando a Pelin, y esta ha salido corriendo junto con Piril temiéndose lo peor.

Al escuchar gritos, tanto Kaya como Asuman e Ifakat ha acudido al jardín, dejando sola a Suna con la vidente.

Por accidente, Suna ha tirado la taza de té al suelo, y, de repente, la misteriosa mujer le ha agarrado el brazo, cayendo en el embrujo de una profecía… ¡relacionada con Suna!

“Nada es como debería ser”, ha comenzado, afirmando que “ahora te diriges hacia un gran peligro” y que va a sufrir “mucho más”. Suna no comprendía nada, pero la mujer no ha parado: “Ese día recibirás lo que te mereces”, ha terminado.

De un instante a otro, la mujer ha recobrado la conciencia, y se ha marchado sin articular palabra. La mente de Suna se ha dirigido a sus primeros pasos con Ferit. ¿A qué se referirá la mujer? ¿Qué tendrá el futuro preparado para ella? ¿Llevará razón?