Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

La hora de la cena en la mansión ha vuelto a ser escenario de tensión máxima en la familia. Sin avisar a nadie, Nükhet se ha presentado delante de todos junto a Şehmuz para hacer un anuncio bombástico: ¡se han casado!

La ira rápidamente se ha apoderado de Halis y Kaya, mientras los demás se han quedado en shock. El patriarca de los Korhan ha cuestionado la decisión de su hija en casarse con uno de sus mayores enemigos, y ella se lo ha confirmado. “Hemos venido a besarte la mano. Y luego dormir juntos”, ha dicho Şehmuz sin perder la oportunidad de provocar a su rival.

No pudiendo soportar la humillación, Kaya ha avanzado contra su nuevo padrastro, pero Suna lo detuvo. Entonces, Halis ha sido tajante: “Que Nükhet haga la maleta...y se vaya”.

Kaya solo ha podido mirar su madre a los ojos, intentando comprender qué le está pasando. La mujer ha tenido que desviar la mirada para evitar las lágrimas...todavía no puede desvelar a su hijo los detalles de su venganza contra Halis. ¿Qué hará ahora?