Capítulo 52

“¡Te mataré!”: Suna pierde el control y pone en peligro el embarazo de Pelin

La provocación de Pelin ha sido demasiado. Suna ha explotado y la mansión entera ha presenciado un enfrentamiento brutal que ha podido acabar en tragedia.

Suna y Pelin

Luiza Cauduro
Publicado:

Una vez más, Pelin ha utilizado su embarazo para humillar a Suna, pero esta vez ha ido demasiado lejos y la situación se ha descontrolado en la mansión Korhan.

Pelin, embarazada de Ferit, no ha dudado en presumir de su estado para despreciar a la hermana de Seyran. Con crueldad, le ha dicho: “Mientras tenga a este bebé en mi vientre, tú no eres nadie”.

Suna ha intentado contenerse, pero Pelin no ha parado ahí. Con ironía le ha dicho que buscara dinero liándose con Orhan, ahora que Gülgün ya no está. Esa humillación ha sido demasiado. Fuera de sí, Suna la ha agarrado del pelo y ha gritado: “¡Te mataré! ¡Voy a acabar contigo!”.

Los gritos han alertado a todos en la mansión. Ifakat ha corrido a separarlas y ha regañado a Suna, recordando que Pelin está embarazada y cualquier golpe podría poner en riesgo la vida del bebé.

Está claro que ambas son enemigas y que, a pesar de que hay un bebé en camino, el odio es más fuerte.

Suna se derrumba ante Kaya y le confiesa lo que ocultó el día de su boda

