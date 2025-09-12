Antena 3 LogoAntena3
Avance | Capítulo 53

Ferit lanza su anillo de matrimonio al suelo y se despide para siempre de Seyran, esta noche en Una nueva vida

El joven ha humillado a su mujer una vez delante de todo el país, pero esta vez la joven le ha plantado cara.

Seyran

Ferit Korhan una vez más se la ha jugado a Seyran: el joven, después de tener una romántica cena, ha convocado a las televisiones para lanzar un mensaje a todo el país y limpiar el nombre de su familia: Seyran es una mentirosa.

Seyran se ha quedado paralizada y, una vez más, ha sido humillada por su propio marido. Pero si algo tiene claro, es que no va a callar más.

“Pensaba que eras una buena persona que se había criado en un mal ambiente”, ha afirmado, admitiendo que se equivocó y que sin duda era una persona despreciable.

Y aunque Ferit ha fingido que no le importaba nada lo que estaba diciendo, su corazón se ha ido rompiendo con cada palabra.

¿Llegará un momento en el que por fin comience a respetar a los que le rodean?

¡No te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida para descubrirlo! Hoy, a las 22:00, en Antena 3.

“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor

Ferit
