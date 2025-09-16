Renacer | 15 de septiembre
El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable
La madre de Seren se ha quedado en shock al saber que le queda menos de un año de vida.
Efsun ha tenido temblores en las manos y se siente muy cansada últimamente, y ha decidido hablar con un médico. Estaba segura de que el motivo tenía que ver con el estrés, pero el diagnóstico la ha tomado por sorpresa: padece de polineuropatía amiloide, una enfermedad degenerativa incurable.
“Siento no poder darle esperanzas, su condición avanza con rapidez. Le dije que no vinera sola”, ha dicho el doctor. Entre el trabajo y sus nietos, la diseñadora no ha tenido tiempo para hablar con Seren, su hija.
“¿Cuánto tiempo me queda?”, ha ido al grano. El médico no puede afirmarlo con seguridad, pero le ha asegurado que no más de un año. “No puede gestionar eso usted sola, necesita el apoyo de su familia”, ha reiterado. Mientras lo escuchaba, Efsun no ha podio contener las lágrimas. ¿Se lo contará a Seren o guardará silencio?
