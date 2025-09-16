Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 15 de septiembre

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

La madre de Seren se ha quedado en shock al saber que le queda menos de un año de vida.

El médico comunica a Efsun la peor de las noticias: padece una enfermedad incurable

Luiza Cauduro
Efsun ha tenido temblores en las manos y se siente muy cansada últimamente, y ha decidido hablar con un médico. Estaba segura de que el motivo tenía que ver con el estrés, pero el diagnóstico la ha tomado por sorpresa: padece de polineuropatía amiloide, una enfermedad degenerativa incurable.

“Siento no poder darle esperanzas, su condición avanza con rapidez. Le dije que no vinera sola”, ha dicho el doctor. Entre el trabajo y sus nietos, la diseñadora no ha tenido tiempo para hablar con Seren, su hija.

“¿Cuánto tiempo me queda?”, ha ido al grano. El médico no puede afirmarlo con seguridad, pero le ha asegurado que no más de un año. “No puede gestionar eso usted sola, necesita el apoyo de su familia”, ha reiterado. Mientras lo escuchaba, Efsun no ha podio contener las lágrimas. ¿Se lo contará a Seren o guardará silencio?

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello
Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”
Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

El joven no quiere un acercamiento con su padre y considera que una reconciliación es algo imposible.

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián
Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

La matriarca se ve obligada a desvelar a su familia que ella fue la responsable de la muerte de Jesús.

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

