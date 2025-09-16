Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 15 de septiembre

¿Tonteo a la vista? Ahu, incapaz de disimular su debilidad por Yildirim

Doruk ha sido testigo del cambio de comportamiento de su jefa ante la llegada de su compañero.

Luiza Cauduro
Publicado:

Ha sido un día tenso para Ahu. Bahar sospecha que ella tiene una enfermedad posiblemente grave y le ha pedido pruebas de sangre, tarea que la jefa de los residentes ha encargado a Doruk.

Sin embargo, el joven no ha tenido mucha suerte con el procedimiento. Tras pincharle varias veces sin éxito, Ahu ha perdido la paciencia con él. “¿De verdad eres médico? No cuesta tanto encontrar una vena”, le ha reprochado.

Harto de intentarlo, Doruk le ha pedido ayuda a Yildirim, el nuevo residente. El cambio en Ahu ha sido inmediato: sus ojos se han iluminado y sus mejillas se han vuelto rojas. “La noto mareada”, ha dicho Yildirim con seriedad, a lo que Ahu le ha contestado: “Creo que no es por la prueba...”. Pero luego él ha echado un jarro de agua fría sobre sus intenciones: “Es importante controlar la tensión, a su edad hay que cuidarse”.

Doruk ha observado todo con una pequeña sonrisa, aunque a la jefa no le ha hecho gracia el comentario. ¿Intentará seducir Ahu a Yildirim a pesar del comentario?

Series

