"Ferit Korhan ha vuelto a la vida nocturna": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

El joven, de nuevo, se la ha jugado a Seyran y le ha tendido una trampa.

"Ferit Korhan ha vuelto a la vida nocturna": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

Ferit tiende una trampa a Seyran para dejarla en mal lugar delante de la prensa. Seyran se ha quedado paralizada y no puede creerse que haya sido ha sido humillada otra vez por su propio marido. Pero si algo tiene claro, es que no va a callar más.

"Hagas lo que hagas no me doblegarás", le dirá ella, ya que no va a permitir que la vuelva a pisotear.

A pesar de todas las discusiones con su familia y su esposa, el joven ha hecho oídos sordos a la prensa y ha comenzado a tramar el plan que podría catapultarle a la fama y poner su nueva marca de joyas en lo más alto… ¿Qué se traerá entre manos? ¿Será capaz de llegar hasta el final?

¡Descubre todo lo que está por venir en Una nueva vida! El domingo, a las 22:00, en Antena 3.

Series

