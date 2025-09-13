"Ferit Korhan ha vuelto a la vida nocturna": este domingo, un nuevo capítulo de Una nueva vida

Ferit tiende una trampa a Seyran para dejarla en mal lugar delante de la prensa. Seyran se ha quedado paralizada y no puede creerse que haya sido ha sido humillada otra vez por su propio marido. Pero si algo tiene claro, es que no va a callar más.

"Hagas lo que hagas no me doblegarás", le dirá ella, ya que no va a permitir que la vuelva a pisotear.

A pesar de todas las discusiones con su familia y su esposa, el joven ha hecho oídos sordos a la prensa y ha comenzado a tramar el plan que podría catapultarle a la fama y poner su nueva marca de joyas en lo más alto… ¿Qué se traerá entre manos? ¿Será capaz de llegar hasta el final?

