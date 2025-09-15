Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 15 de septiembre

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

La mejor amiga de Bahar descubrió hace unos días cómo es el director del hospital realmente y ha querido advertir a la ginecóloga.

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Hace unos días, en una consulta con una paciente suya, Çagla descubrió que Tura no es como realmente nos hace creer. El director del hospital es una persona violenta y propinó a su expareja palizas con las que casi acaba con su vida.

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Como sabe que Rengin y Tura tienen ahora una relación muy cercana, Çagla se ha preocupado por el bienestar de la ginecóloga y, a pesar de no ser su amiga, ha querido compartir con ella la información que descubrió el otro día.

“Tengo una paciente que sufrió violencia por parte de su novio. Casi la mata. Tuvieron que operarla para poder salvarla”, ha comenzado a explicarle Çagla a Rengin antes de confirmarle que la pareja de su paciente era Tura.

La ginecóloga se ha quedado de piedra al escuchar el testimonio de la mejor amiga de Bahar, pero, a pesar de las buenas intenciones de Çagla, ella no ha creído sus palabras y ha ignorado sus advertencias. ¿Cambiará de parecer cuando descubra la verdadera cara de Tura?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio toma una drástica decisión, ¡no quiere que Damián asista al funeral de su madre!

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

Capítulo 393 de Sueños de libertad; 15 de septiembre: Digna confiesa toda la verdad a sus hijos mientras Tasio se aleja todavía más de Damián

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”
Capítulo 393

Tasio, hundido tras la muerte de su madre, se enfrenta a Damián: “Usted no nos ha querido nunca a ninguno de los dos”

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira
Capítulo 393

“Por primera vez en mucho tiempo estoy feliz”: Begoña se aferra a Gabriel sin imaginar que está viviendo en una mentira

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?
Capítulo 393

Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

La madre de Cristina da un paso más en su reconciliación con su hermano.

Digna confiesa toda verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús”
Capítulo 393

Digna confiesa toda la verdad a su familia: “Yo soy la responsable de la muerte de Jesús De la Reina”

La matriarca de los Merino les cuenta a sus hijos que su primo murió por su culpa.

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Ángela Chica

Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer

Publicidad