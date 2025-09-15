Çagla advierte a Rengin: “Tura es un maltratador y tiene dos caras”

Hace unos días, en una consulta con una paciente suya, Çagla descubrió que Tura no es como realmente nos hace creer. El director del hospital es una persona violenta y propinó a su expareja palizas con las que casi acaba con su vida.

Como sabe que Rengin y Tura tienen ahora una relación muy cercana, Çagla se ha preocupado por el bienestar de la ginecóloga y, a pesar de no ser su amiga, ha querido compartir con ella la información que descubrió el otro día.

“Tengo una paciente que sufrió violencia por parte de su novio. Casi la mata. Tuvieron que operarla para poder salvarla”, ha comenzado a explicarle Çagla a Rengin antes de confirmarle que la pareja de su paciente era Tura.

La ginecóloga se ha quedado de piedra al escuchar el testimonio de la mejor amiga de Bahar, pero, a pesar de las buenas intenciones de Çagla, ella no ha creído sus palabras y ha ignorado sus advertencias. ¿Cambiará de parecer cuando descubra la verdadera cara de Tura?