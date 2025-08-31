Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 51

Ifakat no tiene piedad con Suna: la sorprende llamando a Abidin y le da un bofetón

La mentira de Suna no ha durado ni un minuto e Ifakat ha sido tajante con ella: le ha dejado claro que no puede volver atrás y que en la mansión debe aprender a ocultar lo que siente.

Suna se ha escapado de su habitación en mitad de la noche y ha ido a una de las terrazas de la mansión para llamar a Abidin. Ifakat, al verla, le ha preguntado qué estaba haciendo y ella ha mentido descaradamente: ha dicho que estaba intentando localizar a su tía Hatuç porque estaba muy preocupada por Seyran.

Pero la mentira se le ha escapado de las manos muy rápido. Ifakat le ha quitado el móvil y ha visto que en realidad estaba llamando al guardaespaldas de Ferit. Sin pensarlo, le ha dado un bofetón y le ha echado en cara su actitud: “¿Cómo puedes seguir hablándote con ese chófer?”.

Suna, muy nerviosa, ha intentado justificarse. Ha dicho que no podía localizar a su hermana y que estaba asustada de lo que su padre pudiera hacerle. “No sé a quién más llamar. Tengo miedo”, ha confesado.

Ifakat, lejos de calmarla, ha sido todavía más dura. Le ha dicho que tomó una decisión al dejar atrás a su familia y que no podía volver atrás: “Eso se acabó. No me hundirás contigo”.

Rota de dolor, Suna ha insistido en que no puede evitar preocuparse, pero Ifakat le ha advertido que vivir en esa casa es todavía más peligroso: “Aquí deberías tener más miedo que antes, pero nunca lo muestres. Siempre tienes que aparentar lo que los demás esperan ver”.

Para rematar, ha querido dejarle claro que no hace falta preocuparse por Seyran: “Ella es más fuerte que tú. Sabe cuidarse sola”.

