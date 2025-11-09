Antena 3 LogoAntena3
¿Puede el amor sobrevivir a la mentira? Esta noche, Ferit y Seyran se enfrentan a su prueba más dura

Ferit llega por sorpresa a casa de los Sanli y desafía a Seyran: ¡no va a divorciarse! La tensión estalla en el salón. Para echarlo, Seyran se ve obligada a humillarlo, pero él jura que jamás la dejará ir.

Seyran

Ferit aparece decidido a recuperar a Seyran, ignorando todo lo que ella dice a la prensa. En el salón, se enfrentan delante de Kazım. Ella, acorralada, le pide que se vaya y la deje tranquila.

Para ahuyentarlo, le dice de todo, tratándolo como lo peor: "Eres egoísta, infiel y mentiroso. No puedo confiar en ti". Ella le confiesa que una vez lo quiso, pero se equivocó y que tiene derecho a ser feliz, por lo que no dejará que se interponga.

Ferit se traga todas sus palabras, pero no se rinde. La mira a los ojos y le habla con el corazón en la mano: no la cree y no va a divorciarse. Su amor es más fuerte que cualquier rechazo.

Él la conoce y sabe que sus ojos no mienten. Pero, esta vez, la historia de #Seyfer parece más imposible que nunca. ¿Descubrirá la verdad del sacrificio de Seyran? ¿Saldrá Orhan de la cárcel y a qué precio?

Esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer!

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

