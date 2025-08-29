“La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”: Seyran prepara su golpe más duro contra Ferit y los Korhan

Este domingo, a las 22:00h, Una nueva vida trae uno de sus capítulos más impactantes.

Tras secuestrar a su hija, Kazim la lleva a una casa apartada. Allí le muestra fotos recientes de Ferit y Pelin y le recuerda todo lo que ha perdido. El patriarca lo tiene claro: no descansará hasta vengarse de los Korhan y destruir su honor ante todo el país.

En un momento clave, Seyran reúne fuerzas y acepta la propuesta de su padre. “La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”, dice cerrando su historia con Ferit.

Porque Seyran no solo hablará de los Korhan. Esta vez contará en televisión su propia historia: cómo fue obligada a casarse, cómo la manipularon y cómo ha cargado toda su vida con el peso de decisiones impuestas. Una confesión que promete sacudir los cimientos de todos.

