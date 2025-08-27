Ferit rompe con Seyran e impone el divorcio de sus padres: la familia Korhan entra en una nueva era

Ferit ha regresado con un carácter renovado y dispuesto a tomar el control absoluto de la familia Korhan. Su anuncio de divorcio con Seyran, sumado a la exigencia de que Orhan deje a su madre libre, ha conmocionado a todos.

La tensión estalló cuando acusó a su padre de no tener honor y, sin titubeos, impuso su voluntad. Ahora, con un rumbo diferente, la vida de los Korhan se transforma en un escenario incierto que promete giros inesperados.