¡Declara abiertamente su amor!
“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre
Culpable y decidido a reparar el daño, Serter se sincera con Zerrin y promete cuidar de Pelin como nunca antes.
Publicidad
Serter ha regresado al hospital decidido a cambiarlo todo. En la cafetería, Serter y Zerrin se han reencontrado. Ella, dolida y agotada por todo lo ocurrido, le ha pedido que la deje en paz. Pero Serter le ha asegurado que no está allí para hacerle daño, sino para preocuparse por su hija.
“Los Korhan siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero yo sigo aquí, pagando por todo”, le ha dicho, dejando salir toda su rabia.
El joven empresario le ha confesado a Zerrin que se siente en deuda con Pelin: “Aunque no soy el responsable, hice que las cosas pasaran así. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para compensarlo”.
Entonces, ha ido más allá. Le ha abierto su corazón para decirle que quiere intentarlo de nuevo con Pelin. “Una vez la quise. Puedo volver a hacerlo. Puedo hacerla feliz”.
Pero su propuesta tiene una condición imposible: Ferit no puede seguir en su vida. “Mantén a Ferit alejado de ella. Solo así podrá empezar de nuevo”, le ha pedido, dejando clara su advertencia.
Serter está dispuesto a todo por reconstruir el futuro de Pelin, aunque para lograrlo tenga que borrar a Ferit del mapa.
Publicidad