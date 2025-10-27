Antena 3 LogoAntena3
Seyran finge amar a Akin y renuncia a Ferit para salvar a Orhan: “Es demasiado tarde”

El chantaje de Ökkes ha dado resultado. Acorralada y sin salida, Seyran ha tenido que elegir entre el amor y la vida de Orhan, y ha tomado la decisión más dolorosa de todas.

Seyran ha quedado con Ferit en una cafetería, pero no para reconciliarse. Con el corazón hecho pedazos, ha llegado dispuesta a poner punto final a su historia. Las palabras de Ökkes aún resonaban en su cabeza: “Si no haces lo que te pido, la vida de Orhan no te tiene que importar”.

Sin dar vueltas al asunto, le ha dicho lo que Ferit menos esperaba oír: “No puedo volver a intentarlo contigo. Ya lo hemos intentado dos veces y no funciona”. Ferit, incapaz de aceptar su rechazo, ha intentado convencerla. Le ha prometido que esta vez lo dejaría todo por ella.

Pero Seyran, conteniendo las lágrimas, le ha respondido haciéndole daño: “Pasamos por lo mismo una y otra vez, Ferit. Y no quiero que la vida se me escape mientras tanto”. Convencido de poder recuperarla, Ferit le ha suplicado que no se rinda. Pero ella le ha dejado claro que ya es demasiado tarde.

Y para que Ferit la creyera y entendiera que ya no hay vuelta atrás, Seyran le ha dicho lo que más le duele: que Akın y ella están juntos. Le ha explicado que no es el ligue de su amiga, como él pensaba, y que su relación va en serio.

Ferit se ha quedado destrozado. Seyran, a pesar de todo, ha intentando mantenerse fuerte sabiendo que acaba de perder al hombre que ama, pero también que acaba de salvar una vida.

