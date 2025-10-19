Antena 3 LogoAntena3
Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

Esta noche, la verdad que puede romperlo todo sale a la luz. Pelin lucha por sobrevivir mientras Ferit y Serter se culpan mutuamente de lo ocurrido.

La tensión en el hospital es insoportable. Pelin se debate entre la vida y la muerte tras un parto de alto riesgo, y los médicos ya han avisado de lo que está por venir: la madre o el bebé podrían no sobrevivir.

Fuera, el caos se apodera de todos. Ferit y Serter, los dos posibles padres, no dejan de discutir mientras esperan noticias, pero todo se intensifica con la llegada de Zerrin.

La madre de Pelin irrumpe fuera de sí, rota por el dolor y buscando culpables. Sin contenerse, se enfrenta a Ferit y le grita en la cara: “¡Le destrozaste la vida a mi hija!”.

Llorando, los culpa a los dos de lo ocurrido y les advierte: “Si algo les pasa, seréis los responsables. ¡Seréis quienes la matéis!”.

Mientras los médicos luchan por salvar a Pelin, fuera la tensión estalla. ¿Sobrevivirá Pelin? ¿Y quién es realmente el padre del bebé: Ferit o Serter? Esta noche, todo sale a la luz.

A las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, descúbrelo ya en atresplayer.

¿Salvar a la madre o al bebé?: el terrible pronóstico que deja a Ferit sin aliento mientras Pelin lucha por su vida

Ferit y Serter se enfrentan a la verdad mientras Pelin lucha por su vida: esta noche, en Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: una muerte y un herido grave tras la explosión de la sala de calderas

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

"Habla o te mato": César pone a Octavio al límite en los próximos capítulos de La Encrucijada

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"
Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”
Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

El adiós de Bahar y Evre parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?
El adiós de Bahar y Evren parece inevitable: ¿llegará el milagro que salve su historia?

Evren confirma que se marcha a Estados Unidos y deja a Bahar rota. Pero, aunque todo parezca acabado, su historia aún no ha dicho su última palabra en Renacer.

Capítulo 417 de Sueños de libertad; 17 de octubre: Andrés no es capaz de parar el fallo y la sala de calderas de la fábrica explota

A pesar de que ha descubierto que su primo estaba detrás de todo, el joven no ha podido impedir que la sala sufra una explosión: él, Gabriel y otro operario estaban dentro.

¡La tragedia se apodera de los De la Reina! ¡Ha habido una grave explosión en la fábrica!

Andrés descubre que Gabriel manipuló los contadores pero es tarde para solucionarlo y... ¡explota la sala de calderas!

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!"

