Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

El no conseguir quedarse embarazada llevó a la mujer de David a encadenar un error tras otro y a sobrepasar ciertos límites.

Publicado:

Cuando conocimos a Patricia empatizamos con su dolor y desesperación por no poder quedarse embarazada. Ella y David llevaban tiempo queriendo ser padres y a pesar de los intentos, el esperado momento no llegaba.

Si que es cierto que con el paso de los capítulos llegamos a dudar si Patricia tenía más ganas de hacer abuelo a Octavio y darle a un heredero que ser madre, pero el caso es que el tema estaba afectando a su salud mental y a su día a día.

Conocer a Julia hizo a Patricia pensar a una nueva posibilidad. Como ella no podía sacar adelante al bebé y había pensado en abortar, ella le ofreció dinero a cambio de que fuese su vientre de alquiler. Nadie podía saber el acuerdo al que habían llegado, solo el doctor Garay, al que Patricia también tenía chantajeado.

“Tú tienes algo que yo necesito”: Patricia propone a Julia ser su vientre de alquiler… ¿aceptará?

La química entre Julia y David lo cambió todo

La salida de Nando de la cárcel provocó que Patricia se viese obligada a llevar a Julia a su casa y a inventarse que era su doula. Así se aseguraba que estaba a salvo y podía justificar de alguna manera la estrecha relación que ahora tenía con ella.

Como la barriga de Julia empezaba a crecer y la de Patricia no, la mujer de David se vio obligada a urdir un plan para conseguir que su marido no la tocase y se alejase de ella hasta el momento del parto.

Patricia le pidió a Julia que sedujese a David y aunque ella no estaba de acuerdo con ello, la química natural que estaba surgiendo entre ellos provocó que el momento del beso llegase y lo cambiase todo.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Aunque David en un primer momento se arrepintió y le suplicó perdón a Patricia, algo en él estaba cambiando y los sentimientos hacia Julia no dejaron de crecer hasta el punto de pedirle el divorcio a su mujer.

Antes de que esto ocurriese, sin esperarlo, Patricia recibió una noticia que lo cambiaría todo: ¡se había quedado embarazada! Eso quería decir que ya no necesitaría a Julia para nada, por lo que comenzó a pensar en la forma de librarse de ella.

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

Aunque ahora sí que espera un bebé propio con su marido, las mentiras y los tejemanejes que ha hecho los últimos meses han provocado un distanciamiento casi irreparable con su marido. ¿Todavía estará a tiempo de enmendar sus errores?

