Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El gesto más bonito

“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

Nevra demuestra lo mucho que aprecia a Gülçiçek. Antes de la boda, le entrega un regalo que simboliza todo lo que han vivido juntas.

Nevra y Gülçiçek

Publicidad

La mansión de Bahar se ha llenado de ilusión en el día más esperado. Nevra ha entrado en la habitación y se ha quedado mirando a Gülçiçek, que ya estaba lista para casarse. Vestida de blanco, radiante, parecía una reina.

Con una sonrisa, Nevra se ha acercado para darle un regalo. Era una pulsera de oro con la letra “G” grabada. Gülçiçek la ha mirado con sorpresa y emoción. Nevra le ha explicado que era su pulsera favorita y que quería que la tuviera como símbolo de todo lo que habían vivido juntas.

Ha recordado que en el pasado no fueron buenas amigas, pero el tiempo las ha unido. Ahora son compañeras, amigas, parte de la misma familia. En este día tan especial, Gülçiçek se ha emocionado y la ha abrazado. Nevra ha intentado bromear para que no lloraran, y las dos han terminado riendo entre lágrimas.

Momentos después, la música ha comenzado a sonar en el jardín. Gülçiçek y Reha han caminado juntos hacia el altar rodeados de todos sus seres queridos. La boda se ha convertido en una celebración del amor y las segundas oportunidades que la vida siempre ofrece.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Emre Altuğ, Orhan Korhan en Una nueva vida

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Nevra y Gülçiçek

“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Patricia
¿Demasiados errores?

Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

Bahar
Avance

Un enemigo del pasado vuelve a la vida de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Gabriel
Resumen

Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

A pesar de lo que todos piensan, la jugada de la empresa francesa ha sido por Gabriel: ¡tienen al enemigo en casa!

Damián
Capítulo 427

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

Tasio le da la noticia a Damián: Brossard le ha comprado a Massina todas las acciones de la empresa. ¡Y todo ha sido por Gabriel!

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Publicidad