“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

La mansión de Bahar se ha llenado de ilusión en el día más esperado. Nevra ha entrado en la habitación y se ha quedado mirando a Gülçiçek, que ya estaba lista para casarse. Vestida de blanco, radiante, parecía una reina.

Con una sonrisa, Nevra se ha acercado para darle un regalo. Era una pulsera de oro con la letra “G” grabada. Gülçiçek la ha mirado con sorpresa y emoción. Nevra le ha explicado que era su pulsera favorita y que quería que la tuviera como símbolo de todo lo que habían vivido juntas.

Ha recordado que en el pasado no fueron buenas amigas, pero el tiempo las ha unido. Ahora son compañeras, amigas, parte de la misma familia. En este día tan especial, Gülçiçek se ha emocionado y la ha abrazado. Nevra ha intentado bromear para que no lloraran, y las dos han terminado riendo entre lágrimas.

Momentos después, la música ha comenzado a sonar en el jardín. Gülçiçek y Reha han caminado juntos hacia el altar rodeados de todos sus seres queridos. La boda se ha convertido en una celebración del amor y las segundas oportunidades que la vida siempre ofrece.