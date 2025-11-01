Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jueves en Antena 3

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Los problemas sobrepasarán al hijo de Octavio y sentirá que no quiere seguir viviendo mientras que Saúl sigue planeando su venganza contra los Oramas.

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Desde que destapó la verdad sobre el asesinato de Roberto Hurtado, Octavio le ha hecho la cruz a su hijo. Contar lo que vio de niño provocó que Mónica confesase que ella disparó al padre de César y, aunque no irá a la cárcel porque el crimen ha preescrito, su reputación ha quedado manchada.

Sumado al desplante de su padre, David acaba de descubrir que Julia y Patricia se han compinchado a sus espaldas. Sus problemas no paran de crecer y eso le llevará a cometer una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada.

David le escribirá una carta de despedida a su padre en la que le expresará su deseo de no seguir incordiándole y de que su agonía acabe. El hijo de Octavio cometerá una locura... ¿conseguirá alguien evitar la desgracia?

Además, Saúl continúa metido en casa de César para desgracia de Amanda y los problemas entre ellos no dejan de crecer. ¿Qué estará tramando el hermano de Mónica.? ¡No te pierdas el jueves dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Y si no puedes esperarte... ¡adelántate en atresplayer!

David reconoce haberse enamorado de Julia y rompe con Patricia: “Quiero el divorcio”

Crónica de una ruptura anunciada: así destrozó Patricia su matrimonio con David en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Emre Altuğ, Orhan Korhan en Una nueva vida

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Nevra y Gülçiçek

“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"
Entrevista exclusiva

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Patricia
¿Demasiados errores?

Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

Bahar
Avance

Un enemigo del pasado vuelve a la vida de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Bahar intenta mantener la calma ante la llegada del nuevo jefe médico. Pero Harun no ha olvidado lo que ocurrió entre ellos.

Gabriel
Resumen

Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

A pesar de lo que todos piensan, la jugada de la empresa francesa ha sido por Gabriel: ¡tienen al enemigo en casa!

Damián

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Publicidad