El jueves en Antena 3
"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada
Los problemas sobrepasarán al hijo de Octavio y sentirá que no quiere seguir viviendo mientras que Saúl sigue planeando su venganza contra los Oramas.
Desde que destapó la verdad sobre el asesinato de Roberto Hurtado, Octavio le ha hecho la cruz a su hijo. Contar lo que vio de niño provocó que Mónica confesase que ella disparó al padre de César y, aunque no irá a la cárcel porque el crimen ha preescrito, su reputación ha quedado manchada.
Sumado al desplante de su padre, David acaba de descubrir que Julia y Patricia se han compinchado a sus espaldas. Sus problemas no paran de crecer y eso le llevará a cometer una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada.
David le escribirá una carta de despedida a su padre en la que le expresará su deseo de no seguir incordiándole y de que su agonía acabe. El hijo de Octavio cometerá una locura... ¿conseguirá alguien evitar la desgracia?
Además, Saúl continúa metido en casa de César para desgracia de Amanda y los problemas entre ellos no dejan de crecer. ¿Qué estará tramando el hermano de Mónica.? ¡No te pierdas el jueves dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Y si no puedes esperarte... ¡adelántate en atresplayer!
