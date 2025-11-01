"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Desde que destapó la verdad sobre el asesinato de Roberto Hurtado, Octavio le ha hecho la cruz a su hijo. Contar lo que vio de niño provocó que Mónica confesase que ella disparó al padre de César y, aunque no irá a la cárcel porque el crimen ha preescrito, su reputación ha quedado manchada.

Sumado al desplante de su padre, David acaba de descubrir que Julia y Patricia se han compinchado a sus espaldas. Sus problemas no paran de crecer y eso le llevará a cometer una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada.

David le escribirá una carta de despedida a su padre en la que le expresará su deseo de no seguir incordiándole y de que su agonía acabe. El hijo de Octavio cometerá una locura... ¿conseguirá alguien evitar la desgracia?

Además, Saúl continúa metido en casa de César para desgracia de Amanda y los problemas entre ellos no dejan de crecer. ¿Qué estará tramando el hermano de Mónica.? ¡No te pierdas el jueves dos nuevos capítulos de La Encrucijada! Y si no puedes esperarte... ¡adelántate en atresplayer!