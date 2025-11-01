Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¿Se marchará Gabriel a París?

Supuestamente marcha para intentar solucionar los problemas con Brossard.

Gabriel

Gabriel

"Se me hace insoportable continuar": David comete una locura en los próximos capítulos de La Encrucijada

Emre Altuğ, Orhan Korhan en Una nueva vida

Emre Altuğ, el actor turco que también canta: así es la estrella detrás de Orhan en Una nueva vida

Nevra y Gülçiçek
El gesto más bonito

“Te lo mereces más que nadie”: el regalo más especial de Nevra a Gülçiçek en su gran día

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"
Entrevista exclusiva

Patricia
¿Demasiados errores?

Patricia, ¿víctima o villana? Analizamos su cuestionable comportamiento en La Encrucijada

El no conseguir quedarse embarazada llevó a la mujer de David a encadenar un error tras otro y a sobrepasar ciertos límites.

Bahar
Avance

Un enemigo del pasado vuelve a la vida de Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Bahar intenta mantener la calma ante la llegada del nuevo jefe médico. Pero Harun no ha olvidado lo que ocurrió entre ellos.

Gabriel

Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

Damián

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

