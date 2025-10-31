Capítulo 427
¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa
Tasio le da la noticia a Damián: Brossard le ha comprado a Massina todas las acciones de la empresa. ¡Y todo ha sido por Gabriel!
Tasio se ha enterado de lo que les ha pasado.
En un movimiento que nadie esperaba, Massina, la empresa italiana a la que le han vendido sus acciones como nuevo socio capitalista, ha vendido a su vez las acciones a Brossard. ¡Sus grandes enemigos!
Tasio no puede creérselo y así se lo ha contado a Joaquín, Gabriel y Damián...
¡El patriarca no se lo ha tomado nada bien! ¡Él estaba en contra de vender!
Lo que ninguno sabe, es que Brossard tiene el control gracias a Gabriel, él lo ha orquestado todo y Massina solo era una tapadera.
¿Qué va a pasar ahora?
