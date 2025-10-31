Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 427

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

Tasio le da la noticia a Damián: Brossard le ha comprado a Massina todas las acciones de la empresa. ¡Y todo ha sido por Gabriel!

Damián

Publicidad

Tasio se ha enterado de lo que les ha pasado.

En un movimiento que nadie esperaba, Massina, la empresa italiana a la que le han vendido sus acciones como nuevo socio capitalista, ha vendido a su vez las acciones a Brossard. ¡Sus grandes enemigos!

Tasio no puede creérselo y así se lo ha contado a Joaquín, Gabriel y Damián...

¡El patriarca no se lo ha tomado nada bien! ¡Él estaba en contra de vender!

Lo que ninguno sabe, es que Brossard tiene el control gracias a Gabriel, él lo ha orquestado todo y Massina solo era una tapadera.

¿Qué va a pasar ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel

Capítulo 427 de Sueños de libertad; 31 de octubre: Gabriel consigue su objetivo, Brossard adquiere Perfumerías de la Reina

Damián

¡Tragedia en Perfumerías de la Reina! Brossard se ha hecho con el control de la empresa

María

María le desvela a Andrés que ha vuelto a caminar... ¡Y él no se acuerda de nada!

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús
Capítulo 430

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”
Capítulo 427

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Uras abrazando a Timur en Renacer
Lo echaremos de menos

La tierna promesa entre Timur y Uras que nunca llegará a cumplirse en Renacer

Padre e hijo se dijeron “hasta pronto”, pero el destino tenía otros planes. La promesa de Timur de regresar nunca llegará a cumplirse.

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada
El 30 de noviembre

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada

La serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023 llegará dentro de unas semanas a atresplayer.

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Publicidad